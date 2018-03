× Erweitern Foto: Bruce LaBruce bruce_labruce_It is Not the Pornographer That is Perverse

Bruce LaBruce (von ihm ist das Bild oben) ist nur einer der Künstler, die ab Ende März dabei sind bei „Instinct.Berlin #5“ in Berlin.

„Instinct.Berlin ist ein experimentelles, kollektives Kunstprojekt zu Männlichkeit(en) mit dem Ziel Ideen von Männlichkeit(en) als physisches, soziales und politisches Konstrukt in der gegenwärtigen Gesellschaft aus einem großen Spektrum von Perspektiven aus anzuschauen. Es ist dabei eine halbjährliche Kunstausstellung. Das Instinct.Berlin Residency Program verbindet Künstler_innen und bringt sowohl jüngere als auch schon erfahrenere Künstler miteinander in Kontakt“, verrät dazu Kurator Eric LeRouge.

Zu sehen ist hier Kunst von Harlen Munsö, Theodor Johansson, João Galrão sowie Victor Mateos. Einer der Höhepunkte wird aber sicherlich die Premiere des neuen Films von Bruce laBruce („Hustler White“, „Otto; or, Up with Dead People“, ...) am 29. März sein.

„It Is Not The Pornographer That Is Perverse“, der neuste Streich des kanadischen Filmemachers, ist eine Anthologie aus Kurzfilmen wie „Diablo en Madrid“, die durch einzelne Charaktere ineinander übergehen – wie das dann wird, sieht man am 29. März!

Ab 29.3., Instinct.Berlin #5 Selbstzerstörungspoesie / Self destruction Poetry, Berlin, http://www.instinct.berlin