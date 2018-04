Kunst mit dem Glied: Brent Ray Fraser

× Erweitern Foto: www.brentrayfraser.com Brent Fraser Fraser

Kunst ist Kunst ist Kunst. Auch wenn der Maler nicht mit den Händen oder einem Pinsel malt. Wir konnten mit der Kunst- und Internetsensation Brent Ray Fraser chatten.

WIE KOMMT MAN DARAUF, MIT SEINEM PENIS ZU MALEN?

Ich habe schon mein ganzes Leben mit meinem Körper gemalt. In der Schulzeit waren es meine Finger ... Zwischen 2002 und 2008 studierte ich an der Emily Carr University und merkte, wie sehr mich der menschliche Körper fasziniert. Und Sexualität fasziniert mich noch viel mehr! Das männliche Glied ist das ultimative kreative Spielzeug!

2008 begann ich mit Performance-Kunst und dann auch Striptease, am Ende masturbierte ich auf die Bilder und verteilte sie. 2012 begann ich dann, mit ihm zu malen ...

IST DENN IMMER EROTIK IM SPIEL?

Es ist schwer, keine erotischen Gedanken zu haben, wenn man mit seinem Schwanz malt. Besonders, wenn man ihn dafür so ziehen muss. (lacht)

WIRD DEINE KUNST IMMER ERNST GENUG GENOMMEN?

Als ich 2008 all meine Jobs kündigte, um mich ganz der Kunst zu widmen, war es anfangs schwierig. Ich habe Jahre darum gekämpft, als Maler ernst genommen zu werden. Das war allerdings BEVOR ich begann, mit meinem Penis zu malen. Ein Künstler verkauft immer etwas von sich, wenn er seine Kunst verkauft. Je mehr Kunst ich machte, umso mehr Menschen nahmen sie wahr und wurden Fans. Ja, ich werde ernst genommen. Obwohl die Leute kichern müssen, wenn sie mitbekommen, dass man mit seinem Penis malt. Viele wissen nicht, dass ich Kunst studiert habe ... (grinst)

WIE REAGIEREN ANDERE KÜNSTLER?

Mit Anerkennung uns Respekt. Ich bekomme Post aus der ganzen Welt. Viele Künstler schreiben mir, dass meine Art zu malen, meine Art der Kunst, sie dazu bringt, noch weiter zu gehen.

HAST DU EINE GALERIE?

Mein Studio ist zugleich meine Galerie und steht jedem jederzeit offen. Und meine Homepage ist mein Aushängeschild: brentrayfraser.com

WAS MAGST DU AN DEINER KUNST AM MEISTEN?

Ich liebe die Freiheit, die mir die Kunst gibt. Ich kann das machen, was mich erfüllt. Es hat etwas Magisches.

UND MAGST DU DEINEN PENIS?

Ich liebte und ich hasste ihn schon. Je mehr wir zusammenarbeiten, desto mehr Anerkennung habe ich für ihn. Er arbeitet wirklich hart und ist immer für mich da, wenn ich einsam bin. Er ist mein Geschäftspartner, mein Studio-Assistent und meine lebenslange Liebe. Ich würde meinen Schwanz heiraten, wenn das ginge! (lacht)

*Interview: Michael Rädel

www.brentrayfraser.com

www.instagram.com/iambrf