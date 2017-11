„Londons beste Männer“ – Ein hoher Anspruch, den das Team von „meat“ hier formuliert, aber diese Kerle können sich wirklich sehen lassen.

Gezeigt werden hier einmal mehr verschiedene „Arten Mann“, also keine Fitnessstudio-Twinks, wie man sie oft vorgesetzt bekommt. Das (Unter-)Thema der Ausgabe ist „50 is the new EVERYTHING“ – samt Hashtag #inpraiseofoldermen. Ein kleiner – und sexy – Schritt in Richtung Body Positivity und gegen Body Shaming also.

Und auch im Jahr 2017 ist homoerotische Kunst immer noch Emanzipation vom Hetero-Mainstream. „meat 25“ ist ab Dezember zu erwerben, die Launch-Party steigt am 8.12. in der The Royal Vauxhall Tavern in London. Jede online gekaufte Ausgabe kommt mit einem Autogramm einher!

www.meatzine.com, Instagram: @meat.zine