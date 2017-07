Kunst von Alex Biegler in Stuttgart

× Erweitern Alex Biegler

„Dolce far niente – das Leben als lustvolles Spiel“ heißt die Ausstellung, die sich der Malerei von Alex Biegler widmet. Zu sehen vom 15. Juli an in der Galerie Bovistra in Stuttgart.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Maler in Stuttgart ausstellt. Schon 2015 war seine Kunst im „Stutengarten“ zu sehen, zusammen mit Werken von Rainer Simon bei „Leben, Liebe, Laster“.

Mitte Juli startet nun Alex Bieglers homoerotische Einzelausstellung in der Schwabenmetropole.

„Besonders spannend ist die Erweiterung der Bildsprache. In den älteren Arbeiten stellte Biegler primär Frauen dar, die mit anderen Frauen interagierten und mit dem Betrachter kommunizierten. In den neueren Arbeiten sind es Männer und Frauen sowie Anspielungen auf weibliche Heiligen- und männliche Priesterdarstellungen“, erklärt dazu der Galerist Ralf Wehrle.

„Dolce far niente – das Leben als lustvolles Spiel“, 15.7. – 1.9., Galerie Bovistra, Ludwigstr. 66, Stuttgart, http://www.bovistra.com/