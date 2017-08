× Erweitern Kristine W

Die Ausnahmesängerin schenkt der Welt seit nunmehr fast 30 Jahren ausgefeilte Studioalben, housige EPs und grandiose (und ausverkaufte) Shows u. a. in Las Vegas.

Seit Ende der 1980er ist die Diva in der Klubszene erfolgreich. An die Spitze der US-Dancecharts schafften es u. a. „Feel What You Want“, „The Wonder of It All“ und „Never“. Heute erscheint ihre neue Single: „Stars“, kein Zweifel, dass auch die wieder vorderste Klubcharts-Ränge belegen wird.

http://kristinew.com/