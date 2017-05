KRAFTWERK IM KINO & NEU AUFGELEGT

× Erweitern Foto: Peter Boettcher Kraftwerk

Bumm-tschick! Egal ob 1974 mit „Autobahn“, 1986 mit „Techno Pop“ oder 1978 „Das Modell“ – sie beeinflussten die Musikwelt nachhaltig.

Ohne sie kein Giorgio Moroder in der Form, wie wir ihn kennen, kein Cerrone, kein WestBam, kein Sven Väth, kein Eurodance und kein Minimal. Die Soundtüftler aus Düsseldorf (!) waren mit die ersten, die mit dem Computer musizierten und komponierten. 1969/70 gründeten Ralf Hütter und Florian Schneider das Projekt, das maßgeblich und weltweit die Musikwelt beeinflusste. Das wird nun gefeiert.

Am 23. Mai wird in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, München und Nürnberg in exklusiven Kinovorstellungen die Dokumentation „3-D Der Katalog“ auf der großen Kinoleinwand präsentiert. Es gibt aber noch einen viel größeren Grund zur Freude: Drei Tage später veröffentlicht Warner Music/Parlophone die kompletten Kraftwerk-Meisterwerke 12345678 unter dem Namen „3-D Der Katalog“ – in unterschiedlichen Konfigurationen auf Blu-ray, DVD, Vinyl, CD und als Download!

Der Katalog umfasst die Kraftwerk-Alben in chronologischer Reihenfolge: „Autobahn“ (1974), „Radio-Aktivität“ (1975), „Trans Europa Express“ (1977), „Die Mensch-Maschine“ (1978), „Computerwelt“ (1981), „Techno Pop“ (1986), „The Mix“ (1991) und „Tour De France“ (2003).

www.kraftwerk.com

www.facebook.com/KraftwerkOfficial

HAMBURG

UCI Kinowelt Mundsburg

http://www.uci-kinowelt.de/aktion-und-news/kraftwerk-3-d-der-katalog/5352

BERLIN

CineStar Original im Sony Center

http://www.cinestar.de/de/kino/berlin-cinestar-original-im-sony-center/veranstaltungen/kraftwerk-3d/

KÖLN

Cinedom

http://cinedom.de/kino/home/city78

DÜSSELDORF

UCI KINOWELT

http://www.uci-kinowelt.de/aktion-und-news/kraftwerk-3-d-der-katalog/5352

MÜNCHEN

CINEMA Filmtheaterbetriebe

http://www.cinema-muenchen.com/movies/6234.html

NÜRNBERG

CINECITTA' Multiplexkino

https://www.cinecitta.de/de/KRAFTWERK-DER-KATALOG-in-3D-und-Dolby-Atmos-3486.html#tickets