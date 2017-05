Kokain, Mädels und ein toter Stripper

× Erweitern Sony Pictures Girls Night Out

„Girls' Night Out“ ist der womöglich lustigstes Kinofilm des Sommers.

Die Geschichte ist eigentlich rasch erzählt, zumindest ihr Start, doch die Umsetzung ist so verdammt lustig, dass dieser Film wirklich das Zeug hat, Kult in der Szene zu werden.

Die Braut Jess (Scarlett Johansson) will zusammen mit ihren Freundinnen Blair (Zoë Kravitz), Pippa (Kate McKinnon), Alice (Jillian Bell) und Frankie (Ilana Glazer) die vielbeschworene Sau rauslassen. Leider wuchtet sich die eine so ungeschickt auf den Stripper, dass dieser stirbt. Was also tun? Er muss verschwinden! Kokain und ein Auto helfen ...

Aberwitzige Szenen und ein aufgedrehtes Ensemble machen die Komödie zum Genuss. Zum rabenschwarzen Genuss! Ab Ende Juni im Kino.