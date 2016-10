Kino • Robert Mapplethorpe „Look at the pictures!“

„Look at the pictures!“ – mit diesen Worten versuchte der berüchtigt homophobe Senator Jesse Helms das Werk von Robert Mapplethorpe einst im US-Kongress anzuprangern und in Misskredit zu bringen. Er erreichte damit wahrscheinlich das Gegenteil.

Denn Robert Mapplethorpes Fotos heben die Grenzen zwischen Sexualität und Kunst auf, sind Provokation auf die eleganteste Art. Mapplethorpe machte mit ihnen, als einer der ersten Künstler überhaupt, schwule Sexualität in der Öffentlichkeit salonfähig. Dass er damit natürlich immer wieder aneckte und polarisierte, war Teil des Konzepts.

„Look at the pictures!“ – 25 Jahre später tut der erste umfassende Dokumentarfilm über den Künstler seit seinem Tod (1989) genau das – mit uneingeschränktem Zugang zu seinen Archiven und seinem Werk, den einzigartig ästhetisierten Bildern von schwulem Sex, Blumenstillleben, Akten von schwarzen Lovern, High-Society-Porträts und S&M-Praktiken.

„I want to be a story told in beds at night around the world.“ ­– Robert Mapplethorpe