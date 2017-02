Kino: Amour + Homme = LIEBMANN

Wenn wir das Vertrauen in uns selbst verlieren, können wir dann noch anderen trauen? Und die anderen uns?

Foto: missingFILMs Liebmann

Zunächst ist Antek Liebmann (Godehard Giese, „Deutschland 83“), den es aus Deutschland ganz neu nach Frankreich verschlagen hat, ein ziemlicher Einzelgänger, der auch nur mittelmäßig Französisch spricht. Das führt am Anfang des Films zu weitgehend dialogfreien Strecken, bei denen man gar nicht so genau weiß, was eigentlich vor sich geht.

Einen „Erzähler aus dem Off“ gibt es auch nicht, und so ist schon relativ mysteriös, was da auf der Leinwand passiert. Dazu kommt, dass immer wieder überraschende Stilmittel, farbliche Verfremdungen und narrative Exkursionen eingesetzt werden, die dem Verständnis nicht gerade dienlich sind. Doch das alles hat natürlich irgendwie seinen Grund. Und wenn man sich einlässt auf „Liebmann“, das Langfilm-Erstlingswerk von Regisseurin Jules Herrmann, dann ist das durchaus spannend.

Antek Liebmann jedenfalls findet Anschluss – er lässt sich von seiner Nachbarin anflirten, beginnt dann aber eine Affäre mit dem fröhlichen Sébastien. Keiner der beiden ahnt, dass Liebmann selbst ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt, über das er nicht zu sprechen wagt. Als dann im nahen Wald noch zwei Morde geschehen und Antek bei einem seiner Spaziergänge eine möglicherweise gefährliche Entdeckung macht, muss er erst recht die Geister seiner Vergangenheit bezwingen, um sein neues Leben so richtig beginnen zu können.

„Liebmann“ ist ein „fröhliches Drama“, ein Experiment, ein bisschen durchgeknallt und trotz aller Geheimniskrämerei sehr ehrlich. Sehenswert!

Kinostart: 26. Januar 2017