Kino • LA LA LAND: Fred & Ginger für das 21. Jahrhundert

Das große, bunte, romantische Filmmusical ist zurück und weckt Erinnerungen an die 1950er.

Fotos: Studiocanal La La Land Mia (Emma Stone) und Sebastian (Ryan Gosling)

Regisseur Damien Chazelle hat vollbracht, was vor ihm (fast) niemand wagte: das Konzept des großen Hollywood-Filmmusicals in die Neuzeit zu bringen und damit das heutige Publikum zu erreichen. Musicals wie „Ein Amerikaner in Paris“ (1951) oder „Die Regenschirme von Cherbourg“ (1964) macht heute niemand mehr, vielleicht mit Ausnahme von Baz Luhrmann („Moulin Rouge“, 2001). Doch mit „La La Land“ kommt nun ein Film in die Kinos, der diese Tradition gründlich entstaubt und wieder aufleben lässt. Mit Ryan Gosling („Drive“) und Emma Stone („The Help“) in den Hauptrollen und voll von wunderschönen originalen Songs von Justin Hurwitz spielt der Film in einem idealisierten Los Angeles und bezaubert von Anfang bis Ende. Sehenswert!

Kinostart: 12. Januar