Kino • KING COBRA – Das Geschäft mit dem Sex

Famos besetzter Film über Brent Corrigan, den ersten schwulen Porno-Megastar der Online-Ära: Intrigen, Gewalt und Sex. Viel Sex.

× Erweitern FOTO: SALZGEBER King Cobra

Mehrere Dinge sind fast unglaublich an diesem Film. Einmal, dass er auf einer wahren Begebenheit beruht, denn als Grundlage dient die wahre Geschichte des heute 30-jährigen Sean Paul Lockhart, der (mithilfe gefälschter Papiere) im Alter von 17 Jahren eine Karriere als Pornodarsteller begann und unter dem Namen Brent Corrigan schnell zum Megastar wurde. Von seinem Aufstieg und dem Mord an Cobra-Video-Produzent Bryan Kocis (dessen Name im Film zu Stephen geändert wurde) handelt die Story.

Ebenso unglaublich ist, dass es diese Geschichte geschafft hat, in Hollywood überhaupt verfilmt zu werden, denn ohne reichlich explizite Sexszenen ließe sie sich nicht erzählen – und das hat man auch gar nicht erst versucht. So herrscht in „King Cobra“ kein Mangel an nackter Haut.

Die dritte Unglaublichkeit sind die Schauspieler: Christian Slater („Mr. Robot“), James Franco („127 Hours“), Alicia Silverstone („Clueless – Was sonst!“) und allen voran Disney-Channel-Boy Garrett Clayton als Sean/Brent sind aus verschiedensten Gründen mehr als sehenswert. „King Cobra“ läuft im Januar in der Queerfilmnacht.

Die genauen Orts- und Zeitangaben für die einzelnen Städte findest du hier: www.queerfilmnacht.de