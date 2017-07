KINO: Gigantisch bunte Space-Oper

Nach „Das fünfte Element“ und „Lucy“ wagt sich Regisseur Luc Besson wieder an einen Science-Fiction-Film – und dreht mal eben die teuerste französische Produktion aller Zeiten.

Knapp 200 Millionen Euro soll die Produktion von „Valerian – die Stadt der tausend Planeten“ verschlungen haben, was ungefähr dem Niveau von „Star Wars – Rogue One“ entspricht und alles was bisher in Frankreich produziert wurde um ein Vielfaches übertrifft. Wenn Luc Besson derartig viel Geld in die Hand bekommt, dann zaubert er aber auch Episch-Überwältigendes auf die Leinwand. Und wenn man bedenkt, welche Fortschritte die Filmtechnik in den 19 Jahren (!! fühlt ihr euch auch direkt so alt?) seit „Das fünfte Element“ gemacht hat, dann kann man sich wohl bei Bessons neuestem Werk auf einiges gefasst machen.

Valerian (Dane DeHaan, „The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“) und Laureline (Topmodel Cara Delevingne, „Suicide Squad“) sind Spezialagenten der Regierung und mit der Aufrechterhaltung der Ordnung im gesamten Universum beauftragt. Ihr aktueller Auftrag von Commander Arün Filitt (Clive Owen, „Hautnah“, „The International“) führt die beiden in die gigantische intergalaktische Metropole Alpha, in der unzählige Spezies aus dem ganzen Kosmos friedlich zusammenleben und ihr unterschiedliches Wissen zum Wohle aller gemeinschaftlich nutzen. Aber natürlich gibt es böse Pläne, die die ganze Galaxis ins Chaos zu stürzen drohen.

So wenig originell, wie diese Zusammenfassung klingt, so bahnbrechend und atemberaubend ist die Bildsprache des Films. Luc Besson veranstaltete sogar einen Wettbewerb unter Künstlern, Kostüm- und Modedesignern um die verschiedenen Kreaturen seines Universums möglichst innovativ und vielfältig zu gestalten. Die Trailer versprechen eine bunte Fantasiewelt, wie man sie zuvor tatsächlich noch nie gesehen hat und eher in einem hochambitionierten Videospiel erwarten würde. Das Drehbuch stammt übrigens von Luc Besson selbst, Vorlage ist die französische Comic-Kultserie „Valerian und Veronique“ (OT: „Valérian et Laureline“) von Jean-Claude Mézières und Pierre Christin.

Die 129 Minuten der mit furioser Action gefüllten Special-Effects-Orgie versprechen ein überwältigendes visuelles Erlebnis zu werden. Ihren Beitrag dazu leisten sicher auch Superstar Rihanna in einer Nebenrolle, sowie (natürlich) die Präsentation in 3D. Popcornkino erster Güte!

Kinostart: 20. Juli 2017