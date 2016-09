Kino • Edward Snowden – Verräter oder Held?

Was trieb Edward Snowden dazu, geheime NSA-Dokumente zu veröffentlichen? War ihm bewusst, welchen Preis er dafür zahlen würde? Diesen Fragen geht Oscarpreisträger Oliver Stone („Nixon“, „JFK – Tatort Dallas“, „Geboren am 4. Juli“, „Platoon“) in „Snowden“ nach und zeigt den Menschen hinter dem Mythos des kontrovers diskutierten Whistleblowers.

× Erweitern Foto: Universum Film Edward Snowden

Joseph Gordon-Levitt („Inception“) spielt Snowden mit verblüffender Authentizität, in weiteren Rollen sind unter anderem Zachary Quinto („Star Trek: Into Darkness“), Shailene Woodley („Die Bestimmung – Divergent“) und Nicolas Cage („The Rock“) zu sehen. Für den Film fanden sich keine Geldgeber in den USA, und so wurde er als deutsch-britische Koproduktion größtenteils in München gedreht. Hochinteressant und faszinierend. Ein sehr wichtiger Film, den es sich auf jeden Fall anzusehen lohnt, egal was man von Edward Snowden hält. •am

Kinostart: 22. September, www.snowden-film.de