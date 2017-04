KINO: Der Teenager, die tickende Zeitbombe

Wenn man in einem Kaff auf dem Land in Österreich aufwächst, dann ist die größte Angst, dass man dort hängen bleibt. Dies geht auch Paula so, die heimlich in Charlotte verliebt ist, die wiederum aber mit Michael zusammen ist.

× Erweitern FOTO: SALZGEBER Siebzehn

Um sich abzulenken, gibt Paula Tim eine Chance, der tatsächlich Gefühle für sie hat. Und dann ist da auch noch Lilli, die als Verführerin auftritt und Paula zur Entscheidung zwingt, ob sie ihren eigenen Gefühlen folgen möchte oder denen der anderen.

Regie-Debütantin Moja Art zeigt das Teenagersein so wie es ist: hochdramatisch, weltbewegend, ausschweifend – und doch ganz banal.

„Siebzehn“ läuft im April in der Queerfilmnacht.

Berlin: 11. April

München: 11. April

Frankfurt: 12. April

Hamburg: 24. April

Genaue Orts- und Zeitangaben für diese und weitere Städte findest du hier: www.queerfilmnacht.de