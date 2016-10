KINGS OF LEON: WALLS

kings of leon

Da ist es, das neue Album „Walls“ der Kings Of Leon. Einmal mehr starker Rock, den man auch zuhause hören kann.

Gegründet wurde die Band 2000 von den Brüdern Caleb, Jared und Nathan Followill sowie deren Cousin Matthew Followill in Tennessee. Der Aufstieg in die Riege der größten Rockbands unserer Zeit gelang ihnen mit dem Album „Only By The Night“, das sich weltweit millionenfach verkaufte und der Band auch in Deutschland die erste Top Ten-Platzierung in den Single-Charts (mit dem Lied „Use Somebody“) bescherte.