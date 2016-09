King Cobra: Der Trailer ist da!

Dass im Pornogeschäft mit harten Bandagen gekämpft wird und es hinter den Kulissen oft alles andere als sexy zugeht ist ein Klischee, dem aber natürlich (wie den meisten Klischees) ein wahrer Kern zugrunde liegt.

Selten gab es Nachrichten aus dem Homo-Pornogeschäft die auch in den Mainstream-Medien so viel Aufsehen erregten wie 2007 der Mord an Pornoproduzent Bryan Kocis und die Affäre um Erotikstar Brent Corrigan, der als Basis für die Handlung des Films King Cobra dienen, der in den USA im Oktober veröffentlicht wird (ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt).

Der jetzt erschienene Trailer zeigt, dass es sich wohl aus verschiedenen Gründen lohnen wird, sich diesen Streifen anzusehen ...