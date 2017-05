Zwei von „Queer as Folk“ bei „King Arthur“

Im Mai startet der neue Kinofilm von Madonnas Ex Guy Ritchie. Und bei „King Arthur: Legend of the Sword“ fährt der preisgekrönte Regisseur so richtig groß auf.

Foto: Warner Bros. Charlie Hunnam Charlie Hunnam als King Arthur

Sein Vater ist tot, ermordet. Sein Onkel Vortigern (Jude Law) lässt ihn ohne große Hoffnung auf ein gutes Leben zurück – und verwehrt ihm zugleich alle königlichen Rechte. So treibt sich der junge Arthur (Charlie Hunnam) als Straßenjunge durch die Gassen Londons.

Bis zu dem Tag, als er das legendäre magische Schwert Excalibur aus dem Stein zieht (das magische Schwert ist ein Motiv, das auch bei den Mattel-Comics „Masters of the Universe“ auftaucht, die wiederum SNAP! zu „The Power“ inspirierten – nur mal so am Rande angemerkt). Ausgestattet mit dem Schwert macht sich Arthur daran, King Arthur zu werden, ein langer Kampf beginnt.

Das homoerotische und testosterongeladene Werk ist ein Genuss fürs Auge und bietet zudem noch eine spannende und mystische Geschichte, die sehr gut umgesetzt wurde. Schön auch zu sehen, was auch Charlie Hunnam wurde, der bei der szenigen Serie „Queer as Folk“ zur Jahrtausendwende startete – mit bei King Arthur dabei ist auch Aidan Gillen („Game of Thrones“), der ebenfalls bei „Queer as Folk“ spielte.