Kiesza ist zurück!

× Erweitern BAKERMAT ft. Kiesza

Das hat uns noch gefehlt, und das meine ich NICHT hämisch: Eine Hymne für den Sommer. Hier ist sie: „Don’t Want You Back“.

Kiesza hatte vor einigen Jahren zwei große Hits, die auch in der Szene (bis heute) rauf und runter laufen: „Giant in My Heart“ und „Hideaway“. Ebenso BAKERMAT, der u. a. mit „One Day“ und „Teach Me“ abräumte. Jetzt sind die beiden zurück und klingen einfach happy, volle Kanne 1990er und damit auch voll 2017. Der Text ist natürlich emazipatorisch: Du hast mich verarscht, ich will dich nicht mehr. Drama und Eurodance-Beats, das mag Mann, oder?