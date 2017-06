KEVIN BRIAN SMITH: „Musik gibt mir sehr, sehr viel“

× Erweitern Foto: Heike Ru KEVIN BRIAN SMITH

Mit dem Singlehit „Du trägst keine Liebe in dir“ schaffte es Kevin bis auf Platz 12 der deutschen Charts – als Teil des Trios Chris Avedon & Kevin Neon feat. Kevin Brian Smith. Gerade steht der Sänger mit international gefeierten Größen im Studio, es geht also bald wieder richtig ab. Ein guter Zeitpunkt, um nachzufragen, was sich so tut.

Wo lebst du in Berlin?

In Charlottenburg in einer WG mit meinem besten Freund zusammen auf 220 Quadratmetern. (grinst)

Das ist echt groß.

Die Wohnung haben wir zu sehr günstigen Konditionen bekommen. Ein absolutes Schnäppchen! Wir haben hier ein Musikzimmer, Ankleidezimmer, Wohnzimmer, Gästezimmer.

Stichwort Musikzimmer: Du machst dann viel Musik zu Hause?

Ja, ich selbst arbeite an zwei Projekten, trainiere jeden Tag meine Stimme, schreibe Lieder, sitze viel am Klavier. Ich versuche, mich immer weiterzuentwickeln.

Hat dir denn deine DSDS-Teilnahme etwas gebracht?

Ja, auf jeden Fall. Ich war dabei und bin dann selbst gegangen, also ich bin nicht rausgeflogen. (lacht) Es ist viel passiert, ich habe seitdem viele Auftritte gehabt, es gab mir schon einen Schub. Und natürlich der Charthit, das ist schön.

Woran erinnerst du dich gerne?

Die wundervollen Zeiten letztes Jahr mit meinen Fans, die mich seither unterstützen, Fanbriefe schreiben, Bilder malen und sich darüber freuen, wenn ich ihnen eine Sprachnachricht schicke. Musikalisch war das Phantasialand eine wundervolle Erfahrung für mich.

Magst du Freizeitparks?

Ich war viele Jahre nicht in solchen Parks, weil ich einfach zu dick war für die Attraktionen. Jetzt bin ich etwas schlanker und kann auch dort wieder Spaß haben.

Warum hast du so abgenommen?

Ich war ja im Bäckereifachwerk, da gehörte Probieren dazu. All die Zuckerschnecken ... (lacht) Jetzt arbeite ich dort nicht mehr und ernähre mich gesünder. Ich liebe es, Frisches zu kochen – und es läuft.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Ich will einen Echo gewinnen! Na, zumindest will ich weiter das machen, was ich liebe: Musik. Neben der Familie und meinen Freunden meine größte Stütze im Leben.

*Interview: Michael Rädel

Heute Abend ab 21 Uhr singt Kevin in der Szene-Bar Rauschgold, Berlin, Mehringdamm 62, U-Bhf. Mehringdamm

