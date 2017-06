Keine schmachtet so sehr

× Erweitern Foto: David LaChapelle/http://www.flaunt.com/content/people/lana-del-rey Lana Del Rey Lana Del Rey postete unlängst dieses Foto von sich, aufgenommen für das „Flaunt Magazine“ von David LaChapelle. Ihre Worte dazu: „Me with my loser husband“

Wenn Lana Del Rey anfängt zu singen, wird man sofort melancholisch.

Egal, ob man gerade den besten Sex seines Lebens hatte oder an der Käsetheke weilt: Frau Del Rey haucht, singt und flüstert so nah am befürchteten Sprung von der Klippe vorbei, dass es eine große – novemberneblige – Freude ist.

2017 meldet Lana sich zurück. Und das so wohlklingend, wie die Jahre zuvor, etwa mit der Hymne „Love“ oder im Duett mit The Weeknd. Ihr neues Werk „Lust For Life“ erscheint noch diesen Sommer und ist einmal mehr allererste Sahne. Danke.

× Erweitern Der aktuelle Hit heißt wie das kommende Album: „Lust For Life“