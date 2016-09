× Erweitern Joyce Muniz

Obwohl jede Menge Musiker aus Österreichs Hauptstadt kommen (und kamen), klingt es immer noch ungewöhnlich. Womöglich heißt das Album der DJane und Produzentin Joyce Muniz auch deshalb selbstbewusst „Made in Vienna“. Und hierauf präsentiert die Sympathische eine bassbumsende Mischung feinster Deep-House-Tracks, mal mit, mal ohne Vocals. Wird Wien das neue London oder Berlin? Unsere Anspieltipps sind „Simple Poetry“, „Back in the Days (feat. Bam)“ und „Deeper (feat. Human Life)“.