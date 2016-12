JOHN LEGENDS „DARKNESS AND LIGHT“

Drei Jahre sind eine lange Zeit. Und auch wenn US-Superstar John Legend seinen Fans die Wartezeit mit allerlei Kollaborationen versüßen konnte (u.a. mit Meghan Trainor, Sam Smith, Benny Benassi und Tiësto, Sérgio Mendes, Common und David Guetta), so fiebern seine Fans weltweit auf das neue Album des Grammy-, Golden Globe- und Oscar-Preisträgers hin.

Mit„Darkness And Light“ veröffentlicht der 37-jährige Sänger, Songwriter, Musiker und Produzent sein fünftes Studioalbum. Der Longplayer enthält u.a. die Vorabsingle „Love Me Now“, die in Zusammenarbeit mit John Ryan und Blake Mills (Alabama Shakes) geschrieben wurde. Letzterer übernahm auch die Produktion des gesamten Albums. Als musikalische Gäste holte sich Legend u.a. Chance the Rapper, Brittany Howard (Alabama Shakes) und Miguel ins Studio.

„‘Darkness And Light‘ ist John Legends Manifest”, erklärt Blake Mills. „Er folgt der Tradition der Soul- und R&B-Musik, die die Liebe zelebriert und sich gegen Sittenlosigkeit wendet. ‚Darkness And Light‘ steht im Zeichen seines langjährigen Engagements für soziale Gerechtigkeit, der Herausforderungen und der Entlohnung einer Ehe im Fokus der Öffentlichkeit und der Geburt seines ersten Kindes Luna. Dieses Album schwimmt gegen den Strom und erinnert uns beherzt daran, dass auch in Zeiten, in denen die Welt von Dunkelheit erfüllt ist, es das Licht ist, das uns voran treibt.“