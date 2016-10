JEAN-MICHEL JARRES SAUERSTOFF

Jean-Michel Jarre

Als 1976 die ganze Welt im Discobeat groovte, veröffentlichte ein musikliebender Franzose den sphärischen Gegenentwurf: „Oxygène“. Im Dezember kommt Teil drei.

„Das erste 'Oxygène'-Album war damals so speziell, weil es auf Minimalismus fußte. Es gab darauf fast keine Drums. Ich wollte diese Herangehensweise beibehalten und den Groove vor allem mit Sequenzen und den Melodiestrukturen schaffen“, verrät Jarre über das Werk. Und jetzt kommt teil drei! „Jubiläen bedeuten mir eigentlich nicht viel. Aber als ich vor zwei Jahren 'Electronica' aufnahm, arbeitete ich an einem Stück, aus dem 'Oxygène Part 19' wurde. Ich dachte darüber nach, wie 'Oxygène ' klingen würde, wenn ich die Musik heute komponieren würde. Letztlich wurde das 40. Jubiläum des ersten Albums zu meiner Deadline. Ich spornte mich selbst an und gestattete mir sechs Wochen für die Aufnahmen, wie schon beim ersten 'Oxygène '-Album“, erinnert er sich.

„Ich wollte vermeiden, zu viele Gedanken daran zu verschwenden, ob meine Idee richtig war. Und ich wollte alles aus einem Guss entstehen lassen. Es ging nicht darum, das erste Album zu kopieren. Vielmehr war mich wichtig, meinem Leitsatz treu zu bleiben und den Zuhörer auf eine Reise zu locken, von Anfang bis Ende – mit unterschiedlichen Kapiteln, die miteinander verbunden sind.“

Wer sich für elektronische Musik interessiert, der kommt an diesem Standartwerk und seinem dritten Teil nicht vorbei. Ein Muss für Sammler.

„Oxygène 3" wird auf CD, Vinyl und als „Oxygène"-Trilogy Box-Set zu haben sein. In der Box finden sich alle drei „Oxygène"-Alben auf CD und Vinyl. Zusätzlich beinhaltet sie ein großformatiges, aufwendig gestaltetes Buch mit seltenen Fotos und Notizen zur „Oxygène"-Geschichte.