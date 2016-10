Jazzkantine

Denkt man an die Jazzkantine, denkt man an einen smoothen Flow, Jazz, ausgeklügelte Raps – an Wohlfühlmusik der anspruchsvollen Sorte. Auf ihrem neuen Album versuchen sich die Musiker, mit dabei ist übrigens auch Cappuccino (Solo-Hit: „I misch uuuh“ (Okay, hieß in wirklich „Du fehlst mir“)), an Hip-Hop-Klassikern wie „Planet Rock“, „Rapper’s Delight“ und „Funky Cold Medina“ – bei ihnen werden die dann u. a. zu „Funky Old Kantina“ und „Baba’s Delight“. Lustig!