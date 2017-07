JAZZ: Roger Cicero... cool war er.

Zweifelsohne hat seine Musik polarisiert. Unbestritten ist aber, dass Roger Cicero ein großer Entertainer und Musiker war. Und ein Jazz-Könner.

Der 2016 Verstorbene wird nun auf „The Roger Cicero Jazz Experience“ gewürdigt. Die 2015 aufgezeichnete Live-CD zeigt, wie unterhaltsam Jazz sein kann. „Roger's Baby 'JazzExperience' zeigt, was ihn immer für mich ausgezeichnet hat – seine ureigene Definition einer Mischung von Jazz und Pop. Ich danke Dir, Roger, mit diesem Album, für 20 Jahre gemeinsame Zeit vor und hinter der Bühne, im Studio, on the Road, als Musiker und als Freund und Mensch. Es ist mir ein Geschenk diese Zeit mit Dir gehabt zu haben“, so Rogers Wegbegleiter Matthias „Maze“ Meusel. Eine wirklich gute CD.

„The Roger Cicero Jazz Experience“ Live in Basel-The Baloise Session