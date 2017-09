ISHA: Ein Filmprojekt braucht Unterstützung

× Erweitern ISHA

Christopher Manning („JAMIE“, #FiveFilms4Freedom) arbeitet derzeit an einem neuen LGBTIQ*-Film. Um ihn fertigzustellen braucht er eure Unterstützung.

Sein neuer Film „ISHA“ erzählt die Geschichte eines in London lebenden Muslims, Rahmi, der aufgrund der Intoleranz seines Umfelds gezwungen ist, ein Doppelleben zu führen. „Der Film handelt von Intimität, Liebe und Familie“, verrät Manning. Mit in dem u. a. von „Berlinale Talents“ unterstützten Film involviert ist auch Ricardo Saraiva, der auch an DEM queeren Festival-Hit des Jahres „God's Own Country“ beteiligt war.

Hier kann man sich informieren und helfen

http://www.ishashortfilm.com