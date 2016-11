Nachgefragt: Froschprince Damien im Animationsfilm SING

Am 8. Dezember startet mit SING ein liebevoll gemachter Animationsfilm rund um einen Gesangswettbewerb. DSDS-Sieger und Szeneliebling Prince Damien ist auch dabei. Wir wollten mehr wissen.

× Erweitern Foto: Universal Pictures Sing

Die drei Frösche, die ewig streitende, aber als Gesangstrio perfekt harmonierende Boygroup unter den tierischen Casting-Stars von SING wird in der deutschen Fassung von niemand geringeren als den Castingshow-Königen Prince Damien, Luca Hänni & Lukas synchronisiert. Prince Damien beantwortete uns unsere Fragen.

Einen Frosch im Hals zu haben, ist für einen Sänger supotimal. Wie war es denn, ein Frosch zu sein?

Ich liebe ja Frösche, Salamander und Echsen, deshalb war es für mich ein Heimspiel einen Frosch zu synchronisieren. Die einzige Herausforderung war es ein wenig quakend zu klingen. Da hätt ich schon gerne einen Frosch im Hals gehabt der mir diese Aufgabe abgenommen hätte.

Und wie findet man seinen inneren Frosch?

Wenn man der Frosch sein möchte den ich synchronisiere dann muss man sich einfach denken, dass man ein von der Welt unverstandenes Talent ist und unglaublich darunter leidet dass sein Talent nicht verstanden wird. Ich musste einfach die Diva in mir erwecken. (lacht)

× Ein von PRINCE DAMIEN (@myprincedamien) gepostetes Foto am 25. Nov 2016 um 6:13 Uhr

Du bist neuerdings eben nicht nur im Kino zu hören, sondern mit einem VLOG bei YouTube zu sehen. Was erwartet uns da in Zukunft?

Auf jeden Fall eine ganze Menge fun! Ich nehme meine #princefamily jeden Mittwoch ab 15 Uhr mit in meine eigene nicht ganz so normale Welt, zeige ihnen wie es bei Produktionen hinter den Kulissen aussieht und gebe ganz private Einblicke in mein Leben. Auch auf Instagram gibt es jeden Montag einen lustigen Clip um die Montagsdepressionen etwas zu lösen.

Kannst Du schon verraten, wann man dich mehr live sehen kann?

Aber klaro. Nächstes Jahr bin ich wenn alles klappt mit neuer Musik auf Deutschlands Bühnen unterwegs. Ich freue mich schon sehr auf dieses nächste Kapitel.