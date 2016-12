Interview • Olly Murs

Wer kennt das nicht? Am Morgen liegt der Lebensabschnittsmensch noch friedlich schnarchend neben einem, und am Abend ist er weg. Olly Murs ereilte dieses verbreitete Schicksal vor ziemlich exakt einem Jahr mit seiner damaligen Freundin Francesca. Auf dem fünften Album „24 Hrs“, das wie üblich gespickt ist mit abwechslungsreichem, melodisch-hittauglichem Pop (am stärksten: „Years and Years“) verarbeitet der fleißige englische Popsänger Olly Murs (32) seine gescheiterte Beziehung. Spaß macht die Platte trotzdem.

× Erweitern Olly Murs

OLLY, WAS HAT ES FÜR VORTEILE, NACH DREI JAHREN PLÖTZLICH WIEDER SINGLE ZU SEIN?

Na ja, ich kann wieder rein das machen, was ich will. Auch im Bett. (lacht) Das reine Vergnügen meiner faulen Sonntage sieht so aus, dass ich ausschlafe, vielleicht einen Film oder auch die Premier League gucke, während ich so daliege und ein bisschen, aber nicht zu viel Licht in mein Schlafzimmer scheint. Ich lebe in Essex auf dem Land, dort ist es wunderbar ruhig.

UND WIE HAST DU DEN SAMSTAGABEND ZUVOR VERBRACHT?

Da war ich draußen unterwegs. Spaß haben, Alkohol trinken, all diese Sachen machen, die mir mit 32 noch genauso viel Vergnügen bereiten wie mit 22.

WIRST DU IM NACHTLEBEN ANDERS ANGESPROCHEN, SEIT DIE LEUTE WISSEN, DASS DU WIEDER ZU HABEN BIST?

Das Blöde ist: Wenn du eine Freundin hast, sind die Mädchen irgendwie automatisch interessierter an dir. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich ist es dieses „Ich will jetzt das, was ich nicht kriegen kann“-Phänomen, das viele anmacht.

SCHON MAL TINDER PROBIERT?

Ist nicht mein Fall. Ich gehe manchmal auf Dates, manche sind witzig, andere doof. Hin und wieder triffst du echt auch unangenehme Mädchen. Ich mache mir keinen Druck, wird schon.

IN „GROW UP“ SINGST DU DARÜBER, DASS DIE TRENNUNG VON HEUTE AUF MORGEN GESCHAH. WAR DAS WIRKLICH SO?

Im Grunde schon. Sie war tatsächlich auf einmal nicht mehr da, und ich wusste auch, sie kommt nicht wieder. Da gab es keinen Zweifel. Allerdings hat sich die Trennung über eine gewisse Zeit aufgebaut. Das Unbehagen steigerte sich langsam und wurde immer unangenehmer zwischen uns, sodass wir es schlussendlich beide wollten.

DU BESCHRIEBST DICH ALS ZIEMLICH UNREIFEN KINDSKOPF. WAR DAS TEIL DES PROBLEMS?

Weiß nicht, sie hatte sich ja in den Kindskopf verliebt. Aber: Ab einem gewissen Alter musst du aufpassen, dass sich nicht alles in deinem Leben um dich selbst dreht. Sonst bist du irgendwann ein doofer Loser.

„FLAWS“, EINE HÜBSCHE BALLADE, BESCHREIBT EURE JEWEILIGEN UNZULÄNGLICHKEITEN.

Ach, wir waren beide nicht perfekt. Ich habe häufig Streit angefangen und mich oft nicht genug um sie gekümmert. Aber auch meine Ex hatte ihre Fehler.

WAR DIE ARBEIT AN „24 HRS“ EINE THERAPEUTISCHE?

Durchaus. Die meisten Songs entstanden Anfang des Jahres, da war die Wunde noch frisch und nässte. Meine Gemütslage schwankte ständig zwischen „Du fiese Schlampe, ich bin froh, dass ich wieder alleine bin“ und „So mies war sie nicht, ich bin der größere Arsch gewesen“. Es war auch ein Genuss, um Studio zu sitzen und Gemeinheiten über meine Ex-Freundin zu schreiben.

HAST DU FRANCESCA DAS ALBUM VORGESPIELT?

Ja. So fair wollte ich sein. Sie soll wissen, was auf sie zukommt. Manche Songs mochte sie, manche Lieder mochte sie nicht. Aber ihre Meinung wird mir immer egaler.

•Interview: Steffen Rüth

