Interview NIGEL KENNEDY

Am 23.12. erscheint „My World“ von Nigel Kennedy beim Label NEUE MEISTER. Wir haben das Interview zur Veröffentlichung.

WIE IST „MY WORLD“ ENTSTANDEN?

Es ist einfach so passiert, aus dem Augenblick heraus. Ich spiele mit einer fantastischen Band zusammen und ich habe es genossen, die Orchesteranteile von „My World“ zu komponieren – es ist ein sehr vielfältiges Album. Mein ganzes Leben lang habe ich die verschiedensten Musikrichtungen gehört und wahrscheinlich haben die alle zu dieser CD beigetragen. Ich höre alles von Folk über traditionelle jüdische Musik bis hin zu Marvin Gaye und Jazz. Ich glaube, wahrscheinlich hat all die Musik, die ich gerne höre, einen gewissen Einfluss auf das, was ich mache. Wenn ich am Klavier sitze und gute Ideen habe, an die ich mich auch am nächsten Tag noch erinnern kann, dann gebe ich ihnen etwas mehr Struktur. Aber normalerweise beginne ich mit den beiden Komponenten Melodie und Harmonie und überlege mir dann die Orchestrierung: Will ich das Stück für ein Orchester oder ein kleines Ensemble schreiben? Aber alles beginnt bei der Melodie.

Ich wollte für „My World“ wirklich eigene Musik komponieren – ich hatte eine Menge Ideen, war aber so beschäftigt damit, auf der ganzen Welt anderer Leute Musik zu spielen. Ich hatte einfach nie die Zeit mich hinzusetzen und meine eigene Musik zu machen. Also traf ich eine bewusste Entscheidung: Ich würde eine Zeit lang damit aufhören, die Musik anderer Leute zu performen, und stattdessen einfach meine eigene schreiben. Man braucht dazu Zeit und Raum. Man kann das nicht, wenn man aus dem Koffer lebt. Zum Beispiel benötige ich ein Klavier, um komponieren zu können. Also habe ich an Orten wie Hotels oft irgendein Keyboard dabei, um loslegen zu können, wenn ich eine Eingebung habe.

WARUM KÖNNEN KLASSISCHE MUSIKER OFT NICHT IMPROVISIEREN? WO IST DIE MUSIKALISCHE KREATIVITÄT?

Klassische Musiklehrer sind faul. Die bringen jedem Schüler einfach bei, auf die gleiche Art und Weise zu spielen, anstatt die Individualität jedes Schülers zu respektieren. Die Musikschüler sind mehr oder weniger erwachsen, 17 oder 18, und haben alle schon ihre eigenen Persönlichkeiten. Aber die klassische Musikausbildung findet in einem so eng gefassten Rahmen statt, dass sie im Kopf der Studenten keinen Raum erhält, sich zu entfalten.

WAS IST DEIN UNVERGESSLICHSTER MOMENT MIT YEHUDI MENUHIN?

Wir haben einmal ein ganz schreckliches Konzert gegeben – an die schlechten Konzerte erinnert man sich immer besser als an die guten.

Bei den guten denkt man, man hätte es noch etwas besser machen können, aber an die schlechten erinnert man sich immer. Das mit Yehudi Menuhin war ein wirklich besonders schlechtes – er dirigierte wie ein Minischwein und ich konnte ihm wirklich nicht folgen. Hinter der Bühne sagte ich ihm dann: „Sie haben mir diesen Beethoven wirklich versaut, Mann. Dieses Concerto werde ich eine lange Zeit nicht mehr spielen können, so wie sie es durch die Mangel gedreht haben.“ Dann kam meine Mutter in die Garderobe und sagte: „Sir Yehudi, vielen Dank für alles, was sie für meinen Sohn getan haben.“ Und wir sahen uns gegenseitig an und mussten natürlich laut loslachen. (lacht) Das war echt schlecht, das bleibt im Gedächtnis.

WELCHE KOMPOSITION UND KOMPONISTEN VERBINDEST DU MIT ISAAC STERN?

All die Romantiker – Sibelius, Brahms und Beethoven –, weil er die einfach besser als jeder andere spielt, die jemals Aufnahmen veröffentlicht haben. Die Aufnahme mit Eugene Ormandy und dem Philadelphia Orchestra aus den 1960ern ist großartig. Er ist einfach der Beste für Musik der Romantik. Er hat die beste Struktur und eine Menge Ahnung – viele Violinisten haben keine Ahnung, weil sie nur die Melodie hören und sich nur mit deren Struktur beschäftigen und sich deshalb nicht mit Harmonien auskennen. Genau wie Sänger, die haben am allerwenigsten Ahnung von allen Musikern, noch weniger als selbst Viola-Spieler oder Schlagzeuger. Die wissen nichts über die Geschichte der Musik, Musiktheorie, Harmonien, wie Musik entsteht. Die stellen sich einfach mit einem großen Ego hin und machen laute Geräusche. Aber Isaac Stern hatte eine Menge Ahnung davon, wie man Harmonien erzeugt, und von der Struktur des Werks. An der Yehudi-Menuhin-Schule hatten wir Vinyl-Schallplatten als Tonträger. Ich konnte meinen Kumpel die Nadel an jeder Stelle der Platte aufsetzen lassen und wusste anhand der Art, wie Stern spielte, sofort, ob es am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Stücks war, weil alles, was er tat, den Rhythmus und das Grundprinzip der Musik in seinem Spiel reflektierte. Viele Violinisten klingen wunderbar, sie erzeugen schöne Klänge, sie haben eine gute Technik, aber zwischen ihren Ohren herrscht gähnende Leere. Sie haben keine Ahnung von Harmonien und können wahrscheinlich noch nicht einmal Klavier spielen, was von grundlegender Wichtigkeit ist – man sollte auf jeden Fall entweder Klavier oder Gitarre spielen können.

WELCHE MUSIK IST DEIN HEIMLICHES LASTER?

Kylie Minogue und Girls Aloud. Es gibt einen Song von Girls Aloud – ich kann mich jetzt nicht an den Titel erinnern –, den drehe ich immer laut auf, wenn ich meine Jazz-Band dabei habe, weil er denen so auf die Nerven geht.

WAS DENKST DU ÜBER DIE EHE FÜR ALLE?

Wenn Menschen füreinander einstehen, können sie heiraten. Verheiratet sein ist allerdings kein Zuckerschlecken, ich habe es schon ein paarmal versucht.

•Fragen: Sven Schuhmann

•Übersetzung: Andreas Müller

