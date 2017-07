Interview: HELEN SCHNEIDER

1978 war die vielseitige New Yorker Sängerin Helen Schneider erstmals in Deutschland zu erleben, drei Jahre später bescherte ihr der Hit „Rock ’n’ Roll Gypsy“ den Durchbruch. Seither hat sie Höhen und Tiefen erlebt, war solo, in Musicals und im Theater zu erleben und hat Kinderbücher verfasst. Jetzt meldet sich die 64-Jährige mit „Movin’ On“ wieder zu Gehör – als Singer-Songwriterin.

Du bist in der ganzen Welt auf Rockbühnen, in Musicals und Theaterstücken aufgetreten – bist du so etwas wie eine ruhelose Seele?

Ich würde nicht unbedingt ruhelose Seele sagen, neugierige Seele trifft es wohl genauer. Letztlich geht es um ein Thema, das mich seit geraumer Zeit umtreibt und seinen Niederschlag in meinen Liedern findet: Es geht darum, in Würde älter zu werden in meinem Beruf, denn niemand, der älter als 60 ist, ist noch der- oder diejenige, die sie mit 25 waren. Man lernt dazu, man wächst, man erfährt andere Dinge und hat andere Interessen – bei mir ist das eben besonders ausgeprägt. Meine Kunst, meine öffentliche Arbeit, hat immer meine Interessen und meine Veränderungen reflektiert. Und die Dinge laufen zunehmend parallel, sie befruchten einander. Eine Weile war es schwer für mich, es sind mir zu viele unerfreuliche Dinge widerfahren, Verluste – shit happens und man wird nervös. Aber jetzt freue ich mich auf neue Abenteuer, ich habe nichts zu verlieren.

Was seinen Niederschlag darin gefunden hat, dass du in den letzten zwei Jahren gleich zwei neue Platten gemacht hast – erst „Collective Memory“ und jetzt „Movin‘ On“ …

Richtig. Man kann sagen, dass „Movin’ On“ direkt an „Collective Memory“ anschließt, eine Fortsetzung dieser Singer-Songwriter-Platte ist. Es war für mich ein Weg, mich auszudrücken als eine Frau, die über 60 ist, die viel verloren und viel gewonnen hat, einfach viel erlebt hat. Es geht und ging um Erfahrungen. „Movin’ On“ führt das Thema Älterwerden weiter, hoffentlich mit einem Augenzwinkern. Wenn alles klappt, kommt nächstes Jahr noch ein Album, um diese Trilogie abzuschließen.

Die neugierige Seele äußert sich auch in Ortswechseln: Du stammst aus New York, hast in Connecticut, Hamburg, dann Frankreich gelebt, jetzt in Berlin ...

Ich habe nie in Hamburg gelebt! Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich war immer als Besucherin dort! Deutschland nenne ich erst seit elf Jahren Heimat, seit ich nach Berlin kam. Mein längster Deutschland-Aufenthalt zuvor war, als ich mit „Sunset Boulevard“ unterwegs war. Aber ja, ich habe an vielen Orten gelebt, in Berlin sogar in vielen Wohnungen.

Du hast all diese Wandlungen in deiner Karriere mitgemacht – sind die Fans mitgegangen?

Mal ja, mal nein. In Deutschland ist es jetzt sehr, wie es in den USA immer war: Die Leute sind auf bestimmte Schienen oder Kategorien fokussiert. Der eine interessiert sich nur für Theater, der andere nur für Rock, wieder andere nur für Chanson oder für Klassik. So war es nicht immer. In den späten 70er-Jahren hat es mich immer beeindruckt, wie offen die jungen Leute waren, die ich getroffen habe. Jetzt ist es relativ eingleisig. Doch einige Fans haben mir immer die Treue gehalten.

*Interview: Philipp Roser