Interview ALICIA KEYS: „Ich war zu nett“

Auf „Blended Family (What You Do For Love)“, der unprätentiös groovigen neuen Single, singt Alicia Keys über ihre Familie – Ehemann Swizz Beats, die beiden gemeinsamen Söhne Egypt (6) und Genesis (fast 2) sowie die Söhne ihres Mannes aus einer früheren Beziehung. Auch im Gespräch zu ihrem neuen Album „Here“ im Berliner Soho House nimmt der 35-jährige Weltstar immer wieder Bezug auf die Liebsten, weitere Themen sind die von Keys gestartete Kampagne „#nomakeup“ und ihre Macken.

FOTO: PAOLA KUDACKI Alicia Keys

ALICIA, IN DEINEM LIED „IN COMMON“ SINGST DU: „IF YOU CAN LOVE SOMEONE LIKE ME, YOU MUST BE MESSED UP TOO“. WILLST DU DAMIT SAGEN, DASS WIR ALLE EIN BISSCHEN VERRÜCKT SIND?

Exakt. Wir alle laufen irgendwie halb fertig und mängelbehaftet durch die Gegend und versuchen permanent, uns zu verbessern, uns zu optimieren, uns zu besseren Wesen zu machen als jenen, die wir gerade sind. Ich finde, damit muss Schluss sein. Menschen sind keine Computerprogramme, die irgendwann fehlerfrei laufen, wenn nur lange genug an ihnen herumgebastelt wurde.

AUF DEN NEUEN PRESSEFOTOS UND VIDEOS PRÄSENTIERST DU DICH PLÖTZLICH FAST KOMPLETT UNGESCHMINKT. AUCH JETZT ZUM INTERVIEW TRÄGST DU NUR WENIG MAKE-UP. WIE HAT SICH DAS ANGEFÜHLT, OHNE MAKE-UP FOTOS ZU MACHEN?

Erst war das ungewohnt und auch ein bisschen seltsam. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt und war richtig bei der Sache. Du fühlst dich so roh und so offen und so unverstellt. Make-up ist wie eine Rüstung, die dir vorgaukelt, stark und unverwundbar zu sein. Dabei ist es doch viel befreiender, auch mal schwach sein zu dürfen.

WAS SIND DEINE MACKEN?

Ich war zu nett. Ach Mann, ständig war ich damit beschäftigt, nicht anzuecken, auch bloß niemanden zu beleidigen oder zu enttäuschen. Ich wollte es allen recht machen. Mit der Zeit reibt dich das auf. Es ist nicht immer alles okay und toll und super. Das muss man auch mal sagen dürfen.

GIBT ES KLEINE TRICKS, MIT DENEN DU DICH GLÜCKLICH MACHST?

Ich schaffe mir kleine Inseln, auf denen ich ganz allein bin und mich nur mit mir selbst beschäftige. Ich versuche, jeden Tag zu meditieren. Ganz früh morgens, wenn die Kinder und mein Mann noch schlafen. Zum Meditieren brauche ich die totale Stille um mich herum.

HAT DEIN ALBUM „HERE“ SO ETWAS WIE EINEN ROTEN FADEN?

Das ganze Album ist mein Liebesbrief an New York. Ich bin dort geboren und habe mein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht. Die ganze Platte ist tief in New York verwurzelt und ist so kraftvoll wie die Stadt selbst.

DU BIST SEIT BALD ZEHN JAHREN MIT DEINEM MANN, DEM PRODUZENTEN SWIZZ BEATZ, ZUSAMMEN. WIE SORGT IHR DAFÜR, DASS DIE LIEBE STARK BLEIBT?

Witzig, wir haben gerade erst gestern Abend am Telefon lange über dieses Thema gesprochen. Ich glaube, auch in einer Beziehung musst du immer du selbst bleiben. Anders hält es nicht. Man muss nicht alle Interessen und Vorlieben teilen in einer Partnerschaft, und man sollte sich unbedingt auch gegenseitig genug Freiraum lassen. Cool finde ich, wenn der Partner einen nach langer Zeit noch überraschen kann.

„HOLY WAR“ IST NICHT NUR EIN DRAMATISCHER, SONDERN AUCH EIN SEHR POLITISCHER SONG. DU SAGST IM TEXT, WIR MÜSSTEN UNS ENTSCHEIDEN, OB WIR NUN MAUERN BAUEN ODER NIEDERREISSEN WOLLEN, OB WIR UNS SELBST EINSCHLIESSEN ODER RAUSGEHEN WOLLEN, UND LÄSST KEINEN ZWEIFEL DARAN, WELCHE ANTWORTEN FÜR DICH DIE RICHTIGEN SIND.

Ja, und um Sex geht es auch noch. (lacht) Das Lied entstand recht schnell, man muss sich ja nur kurz umschauen oder die Zeitung eines x-beliebigen Tages lesen. Wir sind so viel Hass, so viel Diskriminierung, so viel Ungerechtigkeit ausgesetzt, also das macht einen ja ganz fertig. Aber wir dürfen uns nicht verstecken, wir müssen laut sein und Fairness einfordern. Keine Religion, keine Sexualität, kein Mensch ist besser als der andere. Eigentlich sollte man das ja niemandem mehr erklären müssen.

•Interview: Steffen Rüth