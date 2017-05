× Erweitern Foto: Michelle Dowdy Current Swell

Indie-Rock? Hippie-Musik? Egal, klingt auf jeden Fall super und passt auch nicht nur in und zu Hipster-Läden.

Das neue Album „When To Talk And When To Listen“ von der kanadischen Band Current Swell überzeugt mit schönen Melodien, guter Lyrik und angenehmer, weil handgemachter, Musik. Unsere Anspieltipps sind „Use Me Like You Do“ und „Marsha“. Aufgenommen wurde übrigens in Nashville & Vancouver mit Grammy-Gewinner und Star-Produzent Jacquire King.