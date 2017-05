Mario Testino/Helmut Newton/Jean Pigozzi

× Erweitern Mario Testino: James Gooding and Donovan Leitch, Los Angeles, c. 1999

Gleich drei große Namen locken ab Anfang Juni in das Museum am Berliner Bahnhof Zoo.

Allen voran Mario Testino, der poppigste der drei Künstler, deren Werke in der Helmut Newton Foundation zu sehen sein werden. „Als Bildermacher wollen die Leute dich immer in eine Schublade stecken. Ich glaube, dass jeder von uns viele verschiedene Seiten hat, und nicht immer dürfen wir alle diese Seiten zeigen, schon gar nicht gleichzeitig ausleben.“ Hier können wir mehr davon sehen – 50 überlebensgroße Bilder in einer speziell für die Ausstellung konzipierten Installation. Besonders schön ist zudem das Miteinander mit der Kunst von Jean Pigozzi und dem großen Helmut Newton.

3.6. – 19.11., Mario Testino. Undressed / Helmut Newton. Unseen / Jean Pigozzi. Pool Party, Helmut Newton Foundation, Jebensstraße 2, Berlin