HAPE SUCHT DEN (SUPER-)PUMMEL

× Erweitern Hape Kerkeling 2017

Der Film zum Buch „Der Junge muss an die frische Luft“ soll gedreht werden. Jetzt fehlt nur noch ein passender Jugendlicher. Daher wird nun gecastet.

In Köln, Potsdam, Wuppertal und Bochum wird im April der Hauptdarsteller für den Film über Hape Kerkelings Jugend gecastet. Lustig sollte er sein und etwas pummlig. Ihm kommt dann die große Ehre zuteil, Deutschlands mit Abstand beliebtesten Entertainer zu spielen.

„Eigentlich bin ich doch mehr der gemütliche, tapsige Typ und überhaupt keine Rampensau. Warum wollte ich also bereits im zarten Kindesalter mit aller Macht "berühmt werden"? Und wieso hat das dann tatsächlich geklappt? Nun, vielleicht einfach deshalb, weil ich es meiner Oma als sechsjähriger Knirps genau so versprechen musste ...“, so Hape – zu lesen in dem erfolgreichen Buch „Der Junge muss an die frische Luft: Meine Kindheit und ich“, das dem Film als Vorlage dient. http://www.hapekerkeling.de/