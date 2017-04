Hans Op de Beek: Der Hintern der Königin ...

× Erweitern Hans Op de Beeck Hans Op de Beeck: Staging Silence (2) 2013, Videoinstallation (Full HD Video, schwarz-weiß, Ton, Bildformat 16:9) 20:48 Min.

... musste es erfahren: Seine Kunst ist (auch) eine Illusion.

Als Hans’ Kunst der damaligen belgischen Königin präsentiert wurde, wollte sich ihre Durchlaucht auf das so einladend wirkende Sofa plumpsen lassen, doch das war steinhart.

„Man kann also sagen, dass ich irgendwie den königlichen Hintern verletzt habe“, verrät er schmunzelnd beim Pressetermin im Kunstmuseum Wolfsburg, wo am 8. April seine Ausstellung „Out oft he Ordinary“ eröffnet wird.

× Erweitern Hans Op de Beeck Hans Op de Beeck: THE AMUSEMENT PARK, 2015, Rauminstallation (verschiedene Materialien, Ton)16 x 24 x 5,20 m, © Hans Op de Beeck

Hans Op de Beek ist ein vielseitiger (Raum-)Künstler. Zum einen erschafft er begehbare Kunstobjekte wie den „The Collector’s House“ – immer mit einer an die Ausgrabungen von Pompeji erinnernden grauen Patina versehen, er malt, macht Filme, komponiert Musik und täuscht immer wieder das Auge – was auch ein Kollege vom NDR erfahren musste, der ins Wasser tapste, als er sich der erleuchteten Miniaturstadt nährte.

8.4. – 3.9., Hans Op de Beeck: Out of the Ordinary, www.kunstmuseum-wolfsburg.de