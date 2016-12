GROSSE PLÄNE: A-HA

a-ha

Gegründet 1982, erfolgreich seit 1985 und dank Hits wie „The Sun Always Shines on T.V.“, „Summer Moved On“, „The Living Daylights“ eigentlich jedem ein Begriff.

Und wenn es bis jetzt nicht Klick gemacht hat: Ja, die drei Herren sind die Popper mit „Foot of the Mountain“ und „Take On Me“. Jetzt wollen Sänger Morten Harket, Keybarder Magne Furuholmen und Gitarriste Pål Waaktaar-Savoy etwas Neues wagen: „An acoustic evening with a-ha“. Unter diesem Titel soll im Herbst 2017 das neue Album und eine dazugehörige DVD von a-ha erscheinen, die die Band anlässlich einer ganz intimen Konzertreihe zwischen dem 26. – 30.6.2017 aufnehmen will.

„Endlich wird die Band zusammenkommen, um eine breite Auswahl unserer Songs neu zu überdenken und akustisch einzuspielen! Während wir darüber sprechen, wird die Vorfreude in der Band immer spürbarer! Wir hatten auf der letzten Tour wundervolle Momente mit unseren Fans, und als quasi viertes Bandmitglied habt ihr natürlich einen großen Einfluss auf uns und das steigert unsere Begeisterung dafür. Ich freue mich riesig darauf!“, verrät sich Morten.

2018 soll der Akustikabend dann live nach Deutschland kommen. Vielschichtig, poppig und nicht ohne Melancholie, das scheint bei Skandinaviern ja dazuzugehören.

Karten sind ab heute exklusiv via www.eventim.de zu bekommen.