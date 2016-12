Macht Spaß! Am 11.11. erschien das selbst betitelte Debütalbum der österreichischen Band Granada.

Mit jeder Menge Wortwitz besingt die Band auf Österreichisch den Wunsch, in die Südsee zu reisen, dass ihnen Palmen am Balkon lieber sind als eine Reise nach Italien, dass aber im Grunde alles, wie die Österreicher so gerne sagen, „Eh o. k.“ ist. Dabei grantelt die Band mit einer guten Dosis Humor, ohne jemals platt oder langweilig zu werden. Diese Burschen können was!

