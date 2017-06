GOLDFRAPP ♫ KOMMEN

× Erweitern Goldfrapp

HITS im herkömmlichen Sinn, also in den Charts hochplatzierte Veröffentlichungen, hatten Goldfrapp nur wenige. Erfolge in den Klubs, den Radios und Albumcharts aber einige. Und 2017 kommt das Duo auf Tour – auch nach Deutschland!

„Ich bin immer sehr nervös, und manchmal frage ich mich schon, wofür ich das überhaupt mache. Aber gleichzeitig liebe ich es natürlich auch“, verriet uns Sängerin Alison Goldfrapp. „Das ist echt komisch: Auf die Bühne zu gehen ist so wie ein Autounfall, dein Leben zieht noch einmal vor dir ab und alle Sinne bimmeln. Bizarr!“

Stilistisch geht die Band entschlossen den Weg zwischen Elektro, Singer-Songwriter-Kunst und Pop. Und wenn manche Kompositionen auch einmal sehr poppig waren, so boten die Texte dann doch einen Wortwitz, wie ihn andere Künstler nicht hinbekommen.

„Silver Eye World Tour”-Daten

16.9., USA, San Francisco, Warfield Theatre, 18.9. USA, Los Angeles, Hollywood Bowl (mit New Order), 20.9., USA, Portland, Crystal Ballroom, 21.9., USA, Seattle, Showbox SoDo, 22.9., CA, Vancouver, Vogue Theater, 19.10., BE, Borgerhout, De Roma, 20.10., NL, Utrecht, Tivoli Vredenburg, 22.10. Berlin, Astra Kulturhaus, 23.10., CZ, Prag, Roxy, 26.10. IT, Mailand, Fabrique