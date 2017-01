GLORIA GAYNOR IM STUDIO

× Erweitern https://www.instagram.com/gloria.gaynor/ Gloria Gaynor

Da freuen wir uns doch! Die 1949 geborene bibelfeste Sängerin und Schwulenfreundin (das muss kein Widerspruch sein) postete heute auf instagram, dass sie an einem neuen Album arbeitet: „Testimony“. In Nashville.

Vor allem in den 1970ern und 1980ern waren ihre Hits wie „I Am What I Am“ (aus „La cage aux folles“), „Reach Out (I'll Be There)“ und „I Will Survive“ ein Muss in allen Klubs, in den 1990ern landete sie u. a. mit dem Team von ALEX PARTY Charterfolge, 2001 führte sie diverse Charts mit z. B. „Just Keep Thinking About You“ an.

Sammler können sich schon jetzt freuen, denn nach und nach erscheinen ihre Alben mit Bonustracks auf CD. Zum Beispiel „Gloria Gaynor“ aus dem Jahr 1982 mit den Discohits „America“ und „Runaround Love“. Schön, das!

