Gewinne • Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln

Merkt der Fan einen Unterschied, wenn Hollywoodikone Tim Burton die Fäden nur als Produzent, nicht aber als Regisseur in der Hand hat? Ab morgen gibt es den zweiten Teil von Alice im Wunderland auf Blu-ray.

× Erweitern Foto: 2014, Disney Enterprises Inc Alice im Wunderland: Hinter den Spigeln

Um die Eingangs gestellte Frage gleich vorweg zu beantworten: Es ist nicht wirklich zu bemerken. Der Film hat wieder fast alles, was am ersten Teil so zauberhaft, so schräg, so schön war: Gewaltige Bilderwelten, fantasievolle Kostüme und charmante-skurrile Charaktäre. Was einfach fehlt, ist die Kindheit. Denn Alice (Mia Wasikowska) ist inzwischen erwachsen, als sie sich noch einmal in die verborgene Welt aufmacht, um den Hutmacher (Johnny Depp) zu retten. Und so fehlt eben auch eine Spur, ein Tick das kindlich Verspielte in der Handlung, das den ersten Teil so außerordentlich liebenswert machte.

Ein Muss für Tim Burton Fans

Das ist aber Jammern auf hohem Niveau, denn Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln ist ein großartiger Tim Burton mit grandiosen schauspielerischen Leistungen bis in die kleinsten Nebenrollen. Besonders hervorzuheben sicherlich Zeit, gespielt von einem überraschend ernsten Sacha Baron Cohen (Borat) und die Rote Königin (Helena Bonham Carter), sowie Anne Hahaway als Weiße Königin Mirana. Für Fans von Disney und Tim Burton ein absolutes Muss!

Wir verlosen gleich drei klasse Fanpakete unter unseren Lesern. Bestehend aus je

Blu-ray

Schlüsselanhänger

Notizbuch

×

×

Die Handlung

Alice kommt nach einer langen Handelsreise aus China zurück in ihre Heimat London. Schon kurz nach ihrer Ankunft muss sie enttäuscht feststellen, dass ihre Mutter das Familienhaus an Lord Ascott überschrieben hat und sie als Frau in der Gesellschaft noch immer nicht ernst genommen wird. Von der realen Welt unverstanden, flüchtet Alice über einen magischen Spiegel ins Wunderland, um ihre alten Freunde zu besuchen. Doch auch hier gibt es ein böses Erwachen: Der Verrückte Hutmacher hat erst jetzt den Verlust seiner Familie realisiert und droht, vor Trauer umzukommen. Alice setzt alles daran, ihrem deprimierten Freund zu helfen und verschafft sich heimlich Zugang zur Chronosphäre, einer mysteriösen Zeitmaschine. Sie begibt sich auf eine riskante Reise in die Vergangenheit, um die Hightopps zu retten…