George Michael: Buch und neues Video!

Er war seit den frühen 1980ern bis zu seinem Tod 2016 der Star – britischer – Popmusik. Am 11.9. erscheint die Biografie. Und gestern erschien das Video zur neuen Single.

Als Georgios Kyriacos Panayiotou 1963 in Zypern geboren, machte George Michael mit Partner Andrew Ridgley als „Wham” Karriere mit Hits wie „Wham Rap”, „The Edge of Heaven“ oder „Last Christmas”. Auch mit seinen Soloalben und Singles stürmte er die Charts („I Want Your Sex”, „Jesus to a Child”, „Father Figure” ...) und verkaufte Millionen von Platten.

Es folgte Ende 1990er ein juristischer Streit mit seiner Plattenfirma Sony. Danach das spektakuläre Coming-out: Beim Sex in der Herrentoilette wurde Michael 1998 von amerikanischen Cops aufgegriffen und verhaftet – für die Medien ein gefundenes Skandalfressen. Doch Hits wie „Outside” 1999 oder „Amazing” 2004 kamen in Europa weiterhin wie vom Fließband, bis George Michael überraschend erklärte, dass er sich 2005 vom Musikbusiness zurückziehen wolle, nur noch sporadisch gab es Musik von ihm.

Trotzdem folgten immer wieder ausverkaufte Konzerte – und leider auch jede Menge Skandale. Seit 2014 hatte der „Freedom“-Sänger große gesundheitliche Probleme und war lang und immer wieder im Krankenhaus, 2016 verstarb George Michael.

Jetzt, ca. ein Jahr nach seinem Tod kommt die Biografie „George Michael – Sein Leben 1963-2016“, geschrieben von Emily Herbert. Ein mehr als lesenswertes Werk und eine faire und informative Würdigung des Sängers.

Hier ist das neue Video (zusammen mit Nile Rodgers von Chic!):