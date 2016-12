GEMEINSAM WOHNT MAN BESSER

„Herrlich schräg und superturbulent“, „unterhaltsam, lustig, spaßig“ und „herzerwärmend“ sei er, der neue Weihnachtsfilm aus Frankreich und GEMEINSAM WOHNT MAN BESSER ist wirklich die perfekte Feiertagsunterhaltung für die ganze Familie!

Eigentlich wollte der pensionierte Witwer Hubert Jacquin (André Dussollier) nur eine Putzfrau einstellen, doch durch ein Missverständnis nistet sich in seiner großen Pariser Altbauwohnung eine junge Mitbewohnerin ein. Die quirlige Studentin Manuela versteht zwar nichts davon wie man einen Haushalt führt, aber davon wie man den Alltag eines Rentners gehörig auf den Kopf stellt umso mehr. Am Ende eines rauschenden Abends lässt sich Hubert sogar überreden, die Wohngemeinschaft zu erweitern. Schon kurz darauf ziehen die etwas verspannte Krankenschwester Marion und der in Scheidung lebende, neurotische Anwalt Paul-Gérard ein. Trotz aller Unterschiede wächst die ungewöhnliche Wohngemeinschaft schon bald zusammen. Und auch Hubert erkennt allmählich, dass man für eine Wohngemeinschaft nie zu alt ist.

Der Streifen ist eine freche, temporeiche WG-Komödie, die Generationen vereint: Schauspielstar André Dussollier (DIE FABELHAFTE WELT DER AMÉLIE) gibt den zunächst mürrischen Arzt im Ruhestand, der sich – nicht ganz freiwillig – wieder dem Leben zuwendet. Perfekt ergänzt wird er dabei von dem herrlich schrägen und spritzigen Schauspiel-Ensemble um die Komiker Bérengère Krief und Arnaud Ducret (LOVE IS IN THE AIR) sowie Julia Piaton (MONSIEUR CLAUDE UND SEINE TÖCHTER).

Eine Geschichte, wie sie in allen Großstädten spielen könnte, wo Wohnraum immer knapper und das Leben berufstätiger Menschen immer komplizierter wird. Ab dem 22.12. im Kino.