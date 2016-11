Gays in Space ★ Star Trek: Discovery bekommt homosexuelle Hauptrolle

In der neuen Fernsehserie Star Trek: Discovery wird erstmals eine der Serien-Hauptrollen offen homosexuell leben. Der Darsteller steht nun fest.

Star Trek: Discovery Logo

In der mit Spannung erwarteten neuen Star Trek Fernsehserie, die im Mai in den USA bei der Streaming-Plattform CBS All Access (und weltweit bei Netflix) starten soll, wird eine der Hauptrollen ein offen homosexueller Mann sein. Dies ist eine Premiere für die populäre Science-Fiction-Franchise.

Letzte Woche wurde bereits bekannt gegeben, dass Schauspielerin Michelle Yeoh die Rolle eines Raumschiff-Captains (allerdings nicht der Discovery) übernehmen wird, diese Woche wurden noch zwei Personalien bekannt. Neben Doug Jones („Hellboy", „Pan's Labyrinth"), der einen Wissenschaftsoffizier spielen wird, der einer bisher ungesehenen Alien-Spezies angehört, wird der 45-jährige Anthony Rapp („Rent", „A Beautiful Mind") den Astromykologen Lieutenant Stamets verkörpern. Lt. Stamets ist als homosexueller Charakter angelegt und gehört wohl zum Stammpersonal der Discovery.

Als Astromykologe beschäftigt er sich mit der Erforschung von außerirdischen Pilzen. Anthony Rapp bezeichnete sich in einem Interview von 1997 selbst als „queer", die Publikation Metro Weekly sprach von ihm 2012 als „einer der ersten offen homosexuellen Männer am Broadway", wo er im AIDS-Musical „Rent" den Charakter Mark Cohen verkörperte.

Rapp verkündete auf Twitter, dass er als Fan und Geek des höchsten Kalibers sehr stolz sei, Teil „dieser Reise" zu sein.