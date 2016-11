Schwule Kunst in NYC

× Erweitern Foto: The Cecil Beaton Studio Archive/Sotheby’s –mcny.org Gay Gotham New York

Neben Weihnachts-Shopping und dem gefeierten Musical „Hamilton“, das Dank seiner couragierten Darsteller und der entsprechenden Reaktion Donald Trumps derzeit internationale Aufmerksamkeit erlangt, lohnt derzeit ein Besuch des Big Apples auch wegen einer besonderen Ausstellung. New York gilt seit langer Zeit als eines der Zentren der amerikanischen LGBTQ-Community. Mit der Ausstellung „Gay Gotham: Art and Underground Culture in New York“ zeigt das Museum of the City of New York bis Ende Februar Werke jenes queeren Künstlernetzwerks des 20. Jahrhunderts, dessen radikale Ideen maßgeblichen Einfluss auf den Mainstream hatten.

Die Ausstellung vereint über 200 Werke von bekannten Künstlern wie Andy Warhol, Mae West oder Leonard Bernstein mit jenen von eher unbekannten Künstlern, etwa der Feministin Harmony Hammond, dem Maler und Autor Richard Bruce Nugent oder der Transgender-Künstlerin Greer Lankton. Dabei weist „Gay Gotham“ auch auf bisher wenig wahrgenommene Bezüge hin – etwa zwischen Warhol und Mercedes de Acosta, Robert Mapplethorpe und Cecil Beaton oder zwischen George Platt Lines und Gertrude Stein. Zu sehen sind unter anderen Videos, Gemälde, Fotografien, Briefe und Plakate, die den Besucher mit auf eine Zeitreise durch die letzen 100 Jahre der New Yorker LGBTQ-Subkultur nehmen.

www.mcny.org