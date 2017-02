× Erweitern Gabriel Garzon-Montano

„Ich hätte ja nie gedacht, dass es da eine Schnittmenge gibt für uns“, so Gabriel Garzón-Montano über die Tatsache, dass Rapper Drake vollkommen überraschend ein Sample aus dem Song „6 8“ für dessen eigenen Track „Jungle“ verwendet hatte – womit Garzón-Montano schlagartig in aller Munde war. „Als Fan hörte ich seine Sachen natürlich, aber dass daraus dann mal eben so eine Zusammenarbeit werden sollte, fühlte sich einfach vollkommen surreal an.“ Jetzt kommt seine neue Platte, „Jardín“ – bluesiger Folk-Rap. Oder so. Toll!

VÖ Gabriel Garzón-Montano/Jardín: 27. Januar 2017