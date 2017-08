Funk #Disco #Soul

× Erweitern Discokugeln

Sean P und Joey Negro veröffentlichen sage und schreibe 18 Jahre nach der ersten „Disco Spectrum“-Compilation im September eine neue Werksammlung auf Doppel-CD oder als 3LP: „The Best of Disco Spectrum“.

Joey Negro war der Mann, der durch seine Produktion Hits wie „Angel St“ von m people oder „Relight My Fire“ von Take That zu Klubhits machte. Er hat eben eine Hand für Disco! Diese schicke Neuveröffentlichung vereint Klopfer wie „Let Me Down Easy“ von Rare Pleasure mit „Together Forever“ von Exodus und „Can’t Shake Your Love“ von Syreeta. Und diese drei sind auch unsere Anspieltipps. Oder das geile Disco-Lied unten von Cloud One featuring Margo Williams aus dem Jahr 1981. Das klasse Cover stammt von Airbrushkünstler Terry Pastor.