Für dich nochmal: Vanessa Mai

Wenn man ein Synonym für die musikalische Superlative braucht, könnte man Vanessa Mai nennen, denn die räumt in den Charts ab – und präsentiert nun die Neuauflage ihres Hit-Albums „Für Dich“.

× Erweitern FOTO: OLIVER SOMMER Vanessa Mai

Für ihr Album „FÜR DICH NOCHMAL“ hatte sie sich im Studio mit einem Mann zusammengetan, der aus demselben Holz geschnitzt ist: Dieter Bohlen. „Ich habe Dieter vor der Kamera in vielen DSDS-Sendungen erlebt und ich habe ihn weit abseits vom TV-Studio bei unseren Musiksessions für mein neues Album gesehen“, sagt Vanessa Mai. „Dort wie da ist er besessen vom Detail, ein harter Kritiker, aber auch ein visionärer Produzent und einer, der immer Erfolg sucht.“

Aus Liedern der eher einfachen Strickart wurden Songs, die ins Ohr gehen, aber auch beim Elektro-Pop Anleihen nehmen oder den Synthesizer zu seinem Recht kommen lassen. Da sind Hochkaräter wie die erste Single-Auskoppelung „Ich sterb für dich“ mit 80er- Jahre-Flair, treibendem Rhythmus und absoluter Radio-Tauglichkeit. Aber nicht nur der Rhythmus ist die Sache von Vanessa Mai: Mit ihrer besonderen Stimme und oft nur vom Piano unterstützt – wie bei „Herz an Herz“ – lässt sie die Romantik zu Wort und Melodie kommen, brilliert in Balladen wie „Ohne Dich“ oder schildert in „Du und ich“ die Liebe vom Schulhof bis weit ins Erwachsenenalter: „Nach all den Jahren echt abgefahren, lieg ich in deinem Arm.“ Storys, genial produziert von Dieter Bohlen, die das Leben schreiben und in der Interpretation von Vanessa Mai zu Chroniken des Alltags werden. Sie scheut sich nicht, über Trennung, Freundschaft und Tod zu singen („Kanns nicht glauben“) und interpretiert den Yvonne Catterfeld – Nummer-1-Hit „Für Dich“ von 2003 ganz neu. Gut gemacht! www.vanessa-mai.de

Ein Artikel aus der aktuellen blu. Hier kostenlos online und als App: https://goo.gl/efoC32