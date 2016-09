Clemens Schick

Warum überhaupt in die Ferne schweifen, möchte man Fritz Kalkbrenner entgegnen, wenn er den Refrain der aktuellen Hit-Single „In This Game“ mit seiner sanft-souligen Stimme unaufgeregt und doch so herrlich eingängig singt. Im neuen Video hat auch Sexbombe Clemens Schick seinen großen Auftritt. Schick!