Berlin: Lasse Långströms „Who Will F*ck Daddy“

× Erweitern Szene aus Lasse Långström: „Who Will Fuck Daddy“

Klingt nach Pornografie, ist es aber nicht. Es ist einer der über 40 Filme, die beim „XPOSED Queer Film Festival“ in Berlin zu sehen sein werden.

Die 13. Ausgabe des Kulturevents steigt 2018 vom 24. bis 27. Mai im Kino Moviemento in Berlin-Kreuzberg. Und am 27.5. ist dann auch der oben schon erwähnte Film aus Schweden zu sehen.

Dieser beschäftigt sich äußerst packend und kunstvoll mit Themen wie Elternschaft, Wiedergeburt, Geschlechterrollen, Body-Politics, Tod sowie Hetero- und Homonormativität. Unser Tipp für alle, die „harte“ Bilder verkraften.

www.xposedfilmfestival.com

Rahmen- und Gastprogramm

- Bodies, Games and Territories – The Sexual Diversity Program Morelia, Kurzfilmprogramm, 25. Mai, 22:30 Uhr

- The Jukebox: Dance the Pain Away, kuratiert von den den Berlin Music Video Awards , täglich

- The Mara Mattuschka Experience, Filmgespräch , 25. Mai, 16 Uhr, Aquarium, Skalitzer Straße 6

- Queer Short Film Fund, öffentliche Pitching Session 25. Mai, 14 Uhr, Aquarium, Skalitzer Straße 6

www.facebook.com/xposedfilmfestival