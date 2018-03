VOD: OUTtv im März

× Erweitern Foto: OUTtv OUTtv

OUTtv powered by blu ist sozusagen das schwule Netflix und damit DIE App für jede Menge LGBTIQ*-Unterhaltung auf Abruf. Jeden Monat kommt einiges an Inhalten dazu, im März sind es unter anderem diese Highlights:

RuPaul’s Drag Race All Stars Staffel 3

Im Januar gestartet, kommt diese hochglamouröse Staffel im März zu einem sicher fulminanten Ende. Wer wird in die „Drag Race Hall of Fame“ einziehen?

RuPaul’s Drag Race – und Untucked! – Staffel 9

Die US-amerikanische Reality-Show dokumentiert RuPauls Suche nach „Amerikas nächstem Drag-Superstar“. Dreizehn Dragqueens wurden ausgewählt und konkurrieren miteinander, um letztendlich von RuPaul zur Siegerin gekrönt zu werden. Die Begleitshow „RuPaul’s Drag Race – Untucked“ gibt es in Deutschland exklusiv bei OUTtv zu sehen!

Mixed Messages

Die brandneue lesbische Serie von der mehrfach ausgezeichneten Regisseurin Kanchi Wichmann („Break My Fall“). Ein Jahr als Single in der Berliner Queer-Szene – wie aufregend kann das sein? „Mixed Messages“ folgt der 36-jährigen Dyke Ren (gespielt von Newcomerin Alana Lake), die gerade von London nach Berlin gezogen ist. Jede der zehn kurzen Episoden gewährt einen interessanten, authentischen und durchaus witzigen Einblick in die Berliner Queer-Szene der Frauen. Zwischen Zweideutigkeit, Verwirrung und dem typischen Zwischen-den-Zeilen-Humor lesbischer Berliner Frauen ist der einzige Ausweg, manchmal ein paar gemischte Nachrichten (eben „Mixed Messages“) zu senden …

